Nov sistem ulaska u EU od danas i sa mađarskom: Oglasio se Konzulat: Ees za sada na jednom prelazu, a evo kada će na svim

Blic pre 3 sata
Nov sistem ulaska u EU od danas i sa mađarskom: Oglasio se Konzulat: Ees za sada na jednom prelazu, a evo kada će na svim

Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije (EES) na mađarsko-srpskim graničnim prelazima počela je danas u 8 časova na graničnom prelazu Tompa - Kelebija, saopštio je generalni konzulat Mađarske u Subotici.

Na prelazu Reske-Horgoš EES sistem uvodi se od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim prelazima Mađarske i Srbije, navodi se u saopštenju konzulata na Fejsbuku. Kako je saopšteno, na graničnim prelazima su postavljeni punktovi za registraciju i policijski službenici će usmeravati vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba da se registruju. "Prilikom prelaska granice, mađarska policija će uzeti elektronski fajl svakog putnika iz "treće zemlje" (toj,
