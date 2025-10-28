Premijer Macut: Građani 1. novembra treba da pokažu jedinstvo i spremnost da prevaziđu podele

Beta pre 1 sat

Premijer Srbije Đuro Macut kazao je danas da građani na godišnjicu pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice, treba da pokažu jedinstvo i spremnost da prevaziđu podele.

On je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) rekao da 1. novembar nije samo datum u kalendaru i da taj dan treba obeležiti na dostojanstven način i u miru.

Po njegovim rečima, država će nastojati da obezbedi red na ulicama i osećaj sigurnosti svim građanima.

"Mi ne smemo da budemo pasivni kada vidimo demoliranje, rušenje, napade na imovinu i objekte. To bi bio znak slabosti države", rekao je Macut.

Kazao je da je prioritet državnog vrha da Srbija nastavi da se razvija i ide dalje.

Upitan kakva je situacija na fakultetima, Macut je kazao da je zadovoljan kako se stvari razvijaju i da je na većini fakulteta počela nova akademska godina.

Pohvalio je Univerzitet u Kragujevcu rekavši da je ta ustanova "veoma proaktivna" i dodao da su dekani i rektori iz cele Srbije svesni činjenice da je važno da se odvija nastava i da to utiče na integritet univerziteta.

Ocenio je da su studenti pokazali da žele da uče i da se obrazuju te da su pokazali znanje na ispitima.

(Beta, 28.10.2025)

