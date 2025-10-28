Macut: Građani 1. novembra treba da pokažu jedinstvo i spremnost da prevaziđu podele

Premijer Srbije Đuro Macut kazao je danas da građani na godišnjicu pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice, treba da pokažu jedinstvo i spremnost da prevaziđu podele.

On je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) rekao da 1. novembar nije samo datum u kalendaru i da taj dan treba obeležiti na dostojanstven način i u miru. Po njegovim rečima, država će nastojati da obezbedi red na ulicama i osećaj sigurnosti svim građanima. "Mi ne smemo da budemo pasivni kada vidimo demoliranje, rušenje, napade na imovinu i objekte. To bi bio znak slabosti države", rekao je Đuro Macut. Kazao je da je prioritet državnog vrha da Srbija nastavi