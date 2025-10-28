Za rusko MSP Dodik je sada lider Srba u BiH, a ne predsednik RS

Beta pre 1 sat

Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je saopštenje posle sastanka šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova s Miloradom Dodikom, u kojem su ga predstavili kao "lidera Srba u Bosni i Hercegovini".

"Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i lider Srba u BiH Milorad Dodik održali su sastanak na marginama Treće međunarodne konferencije o evroazijskoj bezbednosti u Minsku", navedeno je na nalogu MSP Rusije na društvenoj mreži Iks.

Donedavno je Dodik za zvaničnu Moskvu bio predsednik Republike Srpske (RS).

Dodik boravi u Minsku gde se održava treća Međunarodna konferencija o evroazijskoj bezbednosti pod nazivom "Globalni svet – enigma evroazijske bezbednosti".

Ruski MIP: Lavrov i Dodik razgovarali o mirovnom procesu u BiH

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov saopštio je danas da je "na marginama III Minske međunarodne konferencije o evroazijskoj bezbednosti razgovarao sa liderom bosanskih Srba Miloradom Dodikom o trenutnom stanju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini, u kontekstu unutrašnjopolitičke krize u toj zemlji".

Lavrov i Dodik izrazili su principijelnu podršku Opštem okvirnom sporazumu o miru u Bosni i Hercegovini (Dejtonskom sporazumu) iz 1995, koji ostaje jedini održivi okvir za mir i bezbednost u zemlji i širem regionu zapadnog Balkana, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Oni su ponovo potvrdili svoju posvećenost jačanju partnerstva između Rusije i Republike Srpske, dodaje se u saopštenju.

(Beta, 28.10.2025)

