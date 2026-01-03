Pronađeno telo u parkiranom autu: Užas na Palama

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo obavili su uviđaj na mestu na kom je pronađen putnički automobil marke suzuki u kom se nalazilo telo muškarca. - Policijskoj upravi jutros je oko 09.05 prijavljeno da se na putnoj komunikaciji Trijanga - Jahorina, opština Pale nalazi putnički automobil u kojem je beživotno telo. Nakon završenog uviđaja biće poznato više informacija",