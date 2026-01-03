Pronađeno telo u parkiranom autu: Užas na Palama

Kurir pre 21 minuta  |  Nezavisne novine)
Pronađeno telo u parkiranom autu: Užas na Palama
Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo obavili su uviđaj na mestu na kom je pronađen putnički automobil marke suzuki u kom se nalazilo telo muškarca. - Policijskoj upravi jutros je oko 09.05 prijavljeno da se na putnoj komunikaciji Trijanga - Jahorina, opština Pale nalazi putnički automobil u kojem je beživotno telo. Nakon završenog uviđaja biće poznato više informacija",
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Tragičan kraj potrage: Telo mladića (27) iz Tuzle pronađeno u automobilu, krenuo na proslavu sa prijateljima, ali nikada nije…

Tragičan kraj potrage: Telo mladića (27) iz Tuzle pronađeno u automobilu, krenuo na proslavu sa prijateljima, ali nikada nije stigao

Blic pre 4 sati
Odlazak srpskog profesora: Preminuo bivši premijer

Odlazak srpskog profesora: Preminuo bivši premijer

Večernje novosti pre 4 sati
Dete pogođeno dok je gledalo novogodišnji vatromet u Skoplju – preminulo

Dete pogođeno dok je gledalo novogodišnji vatromet u Skoplju – preminulo

Danas pre 9 sati
Dvogodišnje dete preminulo u Skoplju nakon što je pogođeno zalutalim metkom tokom Nove godine

Dvogodišnje dete preminulo u Skoplju nakon što je pogođeno zalutalim metkom tokom Nove godine

Naslovi.ai pre 11 sati
U Skoplju preminulo dvogodišnje dete pogođeno metkom tokom dočeka Nove godine

U Skoplju preminulo dvogodišnje dete pogođeno metkom tokom dočeka Nove godine

Radio 021 pre 11 sati
Šta je Južna interkonekcija i zašto je važna za BiH?

Šta je Južna interkonekcija i zašto je važna za BiH?

Slobodna Evropa pre 12 sati
"Nisu znali šta je u kesi dok nisu provirile noge!" Ovo su najnovije informacije horora kod Berana: "Bilo je raznih…

"Nisu znali šta je u kesi dok nisu provirile noge!" Ovo su najnovije informacije horora kod Berana: "Bilo je raznih likvidacija, ali ovako nešto brutalno ne"

Kurir pre 13 sati

Ključne reči

SarajevoTužilaštvoSuzukipale

Balkan, najnovije vesti »

Pronađeno telo u parkiranom autu: Užas na Palama

Pronađeno telo u parkiranom autu: Užas na Palama

Kurir pre 21 minuta
Pijani mladić (25) pravio haos u Rijeci! Ukrao autobus, jurio gradom, izazvao udes - policija ga uhvatila, a sad ga čeka…

Pijani mladić (25) pravio haos u Rijeci! Ukrao autobus, jurio gradom, izazvao udes - policija ga uhvatila, a sad ga čeka ozbilja kazna, i novčana i zatvorska

Kurir pre 1 sat
Tragičan kraj potrage: Telo mladića (27) iz Tuzle pronađeno u automobilu, krenuo na proslavu sa prijateljima, ali nikada nije…

Tragičan kraj potrage: Telo mladića (27) iz Tuzle pronađeno u automobilu, krenuo na proslavu sa prijateljima, ali nikada nije stigao

Blic pre 4 sati
U Srbiji danas osetno hladnije, kiša, susnežica i sneg

U Srbiji danas osetno hladnije, kiša, susnežica i sneg

Nova pre 1 dan
Kiša pljušti u ovim delovima Srbije: Stiže hladni front, evo kada počinje sneg i gde će padati ledena kiša

Kiša pljušti u ovim delovima Srbije: Stiže hladni front, evo kada počinje sneg i gde će padati ledena kiša

Telegraf pre 1 dan