Skoro 270.000 ljudi bez važeće lične karte u BiH! Istekao im osnovni dokument, a nisu ga produžili

Kod 268.710 građana Bosne i Hercegovine istekao je rok važenja ličnih karata, saopšteno je iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmenu podataka BiH (IDDEEA).

U saopštenju upućenom medijima navodi se da je 5. marta 2026, u Republici Srpskoj 95.292 ličnih karata sa isteklim rokom važenja, u Federaciji BiH 163.307, a u distriktu Brčko 10.111. "Ovi podaci jasno ukazuju koliko je važno na vreme proveriti rok važenja ličnih dokumenata. Podsećamo građane da provere datum isteka svoje lične karte i blagovremeno podnesu zahtev za zamenu, kako bi izbegli eventualne poteškoće u ostvarivanju svojih prava i korišćenju usluga",