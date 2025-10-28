40 Godina robije za vožnju u alkoholisanom: Stanju?! Stručnjaci u Srbiji saglasni: Vreme je za drakonske mere i trajno oduzimanje vozila

Samo ove godine 39 ljudi stradalo je na putevima Srbije zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Među njima je bilo i dece. Više od 1100 osoba je povređeno. Čak kod 1200 vozača utvrđeno je prisustvo između 1 i 2 promila alkohola u krvi. Još poraznije, u gotovo 700 slučajeva vozači su imali i više od 2 promila. Ovi brojevi nisu samo statistika, to su i izgubljeni životi, razorene porodice i tragedije koje su se mogle sprečiti.

Poslednji ovakav slučaj dogodio se u noći između subote i nedelje na Novom Beogradu, kada je NIkola Đ. (24) audijem prošao na crveno u alkoholisanom stanju i pod dejstvom narkotika, i udario u hjundai u kom su se nalazili Bojan Ž, njegova supruga i sin (9), koji su na mestu ostali mrtvi. - Pojedinci ovakvi pijanici, pojedinci prave najviše problema. Generalno, mi se ponašamo odgovorno u saobraćaju, mislim da smo mnogo zreliji kao građani Republike Srbije nego što