40 Godina robije za vožnju u alkoholisanom: Stanju?! Stručnjaci u Srbiji saglasni: Vreme je za drakonske mere i trajno oduzimanje vozila

Blic pre 1 sat
40 Godina robije za vožnju u alkoholisanom: Stanju?! Stručnjaci u Srbiji saglasni: Vreme je za drakonske mere i trajno…

Samo ove godine 39 ljudi stradalo je na putevima Srbije zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Među njima je bilo i dece. Više od 1100 osoba je povređeno. Čak kod 1200 vozača utvrđeno je prisustvo između 1 i 2 promila alkohola u krvi. Još poraznije, u gotovo 700 slučajeva vozači su imali i više od 2 promila. Ovi brojevi nisu samo statistika, to su i izgubljeni životi, razorene porodice i tragedije koje su se mogle sprečiti.

Poslednji ovakav slučaj dogodio se u noći između subote i nedelje na Novom Beogradu, kada je NIkola Đ. (24) audijem prošao na crveno u alkoholisanom stanju i pod dejstvom narkotika, i udario u hjundai u kom su se nalazili Bojan Ž, njegova supruga i sin (9), koji su na mestu ostali mrtvi. - Pojedinci ovakvi pijanici, pojedinci prave najviše problema. Generalno, mi se ponašamo odgovorno u saobraćaju, mislim da smo mnogo zreliji kao građani Republike Srbije nego što
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pijan i drogiran vozio duplo većom brzinom od dozvoljene, pa proleteo na crveno: Šta znamo o bahatom vozaču koji je usmrtio…

Pijan i drogiran vozio duplo većom brzinom od dozvoljene, pa proleteo na crveno: Šta znamo o bahatom vozaču koji je usmrtio tročlanu porodicu?

Nova pre 42 minuta
Kazna za vožnju u alkoholisanom stanju jednaka onoj za svirepo ubistvo? Stručnjaci za drakonske mere u Srbiji

Kazna za vožnju u alkoholisanom stanju jednaka onoj za svirepo ubistvo? Stručnjaci za drakonske mere u Srbiji

Mondo pre 26 minuta
Oglasila se majka osumničenog za tragediju na Novom Beogradu "Nikola nikada nije pio, čak ni gazirano, a kamoli alkohol"

Oglasila se majka osumničenog za tragediju na Novom Beogradu "Nikola nikada nije pio, čak ni gazirano, a kamoli alkohol"

Alo pre 6 minuta
Vozio 132 kilometara na čas, pa zatro porodicu Sumnja se da je Nikola naduvan i pijan izazvao tragediju na Novom Beogradu

Vozio 132 kilometara na čas, pa zatro porodicu Sumnja se da je Nikola naduvan i pijan izazvao tragediju na Novom Beogradu

Alo pre 17 minuta
40 Godina robije za vožnju u alkoholisanom: Stanju?! Stručnjaci u Srbiji saglasni: Vreme je za drakonske mere i trajno…

40 Godina robije za vožnju u alkoholisanom: Stanju?! Stručnjaci u Srbiji saglasni: Vreme je za drakonske mere i trajno oduzimanje vozila

Blic pre 1 sat
(Foto, video) sa 132 km na sat projurio kroz crveno i zakucao se u porodicu! Ko je Nikola (24) osumnjičen da je izazvao tešku…

(Foto, video) sa 132 km na sat projurio kroz crveno i zakucao se u porodicu! Ko je Nikola (24) osumnjičen da je izazvao tešku nesreću u West65: Bio pijan i drogiran

Blic pre 1 sat
Novi radari širom Srbije, snimaju ova 3 prekršaja: Biće na "tajnim" lokacijama, kazna stiže automatski, policajac uopšte ne…

Novi radari širom Srbije, snimaju ova 3 prekršaja: Biće na "tajnim" lokacijama, kazna stiže automatski, policajac uopšte ne mora da bude prisutan

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AudiHjundaiHyundai

Hronika, najnovije vesti »

Napetosti u Crnoj Gori: Suspendovan bezvizni režim sa Turskom, privođenja zbog poziva na nasilje

Napetosti u Crnoj Gori: Suspendovan bezvizni režim sa Turskom, privođenja zbog poziva na nasilje

BBC News pre 22 minuta
Pijan i drogiran vozio duplo većom brzinom od dozvoljene, pa proleteo na crveno: Šta znamo o bahatom vozaču koji je usmrtio…

Pijan i drogiran vozio duplo većom brzinom od dozvoljene, pa proleteo na crveno: Šta znamo o bahatom vozaču koji je usmrtio tročlanu porodicu?

Nova pre 42 minuta
Proteklog vikenda u Zrenjaninu 4 saobraćajne nezgode, 3 osobe povređene, sankcionisano 145 prekršaja! Policija

Proteklog vikenda u Zrenjaninu 4 saobraćajne nezgode, 3 osobe povređene, sankcionisano 145 prekršaja! Policija

Volim Zrenjanin pre 16 minuta
Kazna za vožnju u alkoholisanom stanju jednaka onoj za svirepo ubistvo? Stručnjaci za drakonske mere u Srbiji

Kazna za vožnju u alkoholisanom stanju jednaka onoj za svirepo ubistvo? Stručnjaci za drakonske mere u Srbiji

Mondo pre 26 minuta
Automobil naleteo na dve devojke u Petrovaradinu: Prevezene u KCV

Automobil naleteo na dve devojke u Petrovaradinu: Prevezene u KCV

Radio 021 pre 46 minuta