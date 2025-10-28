Burna noć u Beogradu: Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći, žena i muškarac povređeni

Blic pre 27 minuta
Burna noć u Beogradu: Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći, žena i muškarac povređeni

Muškarac od 55 godina poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći na putu za Sefkerin, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Udes u kojem je drugi muškarac od 64 godine teško povređen, dogodila se u 21.44. U 20.03 u ulici Pavla Vuisića žena (43) teško je povređena u udesu i prevezena u bolnicu. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su tokom noći 112 puta od toga je 17 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: U saobraćajnoj nesreći u naselju Vrbovski poginula jedna osoba

Hitna pomoć: U saobraćajnoj nesreći u naselju Vrbovski poginula jedna osoba

Novi magazin pre 2 sata
Hitna pomoć: U saobraćajnoj nesreći u naselju Vrbovski poginula jedna osoba

Hitna pomoć: U saobraćajnoj nesreći u naselju Vrbovski poginula jedna osoba

Beta pre 4 sati
Hitna pomoć: U saobraćajnoj nesreći u naselju Vrbovski poginula jedna osoba

Hitna pomoć: U saobraćajnoj nesreći u naselju Vrbovski poginula jedna osoba

Danas pre 3 sata
Hitna pomoć: U saobraćajnoj nesreći u naselju Vrbovski poginula jedna osoba

Hitna pomoć: U saobraćajnoj nesreći u naselju Vrbovski poginula jedna osoba

Radio sto plus pre 4 sati
Muškarac (55) poginuo u stravičnom udesu u naselju Vrbovski

Muškarac (55) poginuo u stravičnom udesu u naselju Vrbovski

Nova pre 4 sati
Tri teške nesreće tokom noći! Muškarac poginuo na putu za Sefkerin, dve osobe povređene u još dve nesreće

Tri teške nesreće tokom noći! Muškarac poginuo na putu za Sefkerin, dve osobe povređene u još dve nesreće

Kurir pre 4 sati
Teška saobraćajna nesreća na putu za Sefkerin: Poginuo muškarac

Teška saobraćajna nesreća na putu za Sefkerin: Poginuo muškarac

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tanjug

Beograd, najnovije vesti »

Burna noć u Beogradu: Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći, žena i muškarac povređeni

Burna noć u Beogradu: Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći, žena i muškarac povređeni

Blic pre 27 minuta
Ugašen požar u vrtiću "Plavi čuperak" na Zvezdari, deca evakuisana iz zgrade

Ugašen požar u vrtiću "Plavi čuperak" na Zvezdari, deca evakuisana iz zgrade

RTS pre 26 minuta
Ugašen požar u vrtiću "Plavi čuperak" na Zvezdari, deca evakuisana iz zgrade

Ugašen požar u vrtiću "Plavi čuperak" na Zvezdari, deca evakuisana iz zgrade

N1 Info pre 51 minuta
Lokalizovan požar u vrtiću na Zvezdari, deca evakuisana

Lokalizovan požar u vrtiću na Zvezdari, deca evakuisana

NIN pre 1 sat
Isključenja struje za sredu, 29. oktobar

Isključenja struje za sredu, 29. oktobar

Moj Novi Sad pre 51 minuta