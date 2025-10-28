Burna noć u Beogradu: Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći, žena i muškarac povređeni

Muškarac od 55 godina poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći na putu za Sefkerin, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Udes u kojem je drugi muškarac od 64 godine teško povređen, dogodila se u 21.44. U 20.03 u ulici Pavla Vuisića žena (43) teško je povređena u udesu i prevezena u bolnicu. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su tokom noći 112 puta od toga je 17 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.