"Donalde, napravio si grešku s Putinom": Orban će nagovoriti Trampa da ukine sankcije Rusiji?! "EU ništa ne znači"

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da smatra da je predsednik SAD Donald Tramp napravio grešku uvođenjem sankcija Rusiji i dodao da će razgovarati sa njim tokom posete Vašingtonu "kako bi se one ukinule".

- Evropska unija ne znači ništa. Donald Tramp nije u pravu u vezi sa Putinom, obratiću se njemu da ga nagovorim da ukine sankcije Rusiji - rekao je Orban u izjavi za italijanski list Republika, tokom posete Italiji i Vatikanu. Na pitanje o čemu će razgovarati sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, Orban je odgovorio da će tema razgovora biti budućnosti evropske ekonomije, budući da, kako je naveo, Evropa malo šta može da učini povodom rata u Ukrajini. -