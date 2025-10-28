(Foto) policija otkrila šok na Gradini! Prvo im predao falsifikovanu dozvolu, a kada su mu pogledali auto usledio je pravi pakao

Blic pre 4 sati
(Foto) policija otkrila šok na Gradini! Prvo im predao falsifikovanu dozvolu, a kada su mu pogledali auto usledio je pravi…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Regionalnog centra Granične policije prema Bugarskoj, u saradnji sa PU Pirot i Višim javnim tužilaštvom u Pirotu, zaplenili su na Graničnom prelazu Gradina više od 55,5 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili A.M. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje isprave, saopšteno je večeras iz MUP-a.

Policija je na Graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz zemlje, prilikom kontrole najpre utvrdila da je osumnjičeni na uvid dao falsifikovanu vozačku dozvolu, a potom je daljim pregledom vozila "folksvagen pasat" mađarskih registarskih oznaka kojim je on upravljao, pronašla 55 kilograma i 530 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, upakovanu u 100 paketa i sakrivenu u tri posebno izrađena bunkera. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati
