Na graničnom prelazu ka Bugarskoj zaplenjeno više od 55 kilograma marihuane

Danas pre 2 sata  |  Beta
Na graničnom prelazu ka Bugarskoj zaplenjeno više od 55 kilograma marihuane

Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) zaplenili su više od 55,5 kilograma marihuana ;na graničnom prelazu Gradina i uhapsili A.

M. (2003) zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droga i falsifikovanje isprave. Policija je prilikom kontrole najpre utvrdila da je osumnjičeni na uvid dao falsifikovanu vozačku dozvolu, a potom je daljim pregledom vozila mađarskih registarskih oznaka pronašla 55 kilograma i 530 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Foto) policija otkrila šok na Gradini! Prvo im predao falsifikovanu dozvolu, a kada su mu pogledali auto usledio je pravi…

(Foto) policija otkrila šok na Gradini! Prvo im predao falsifikovanu dozvolu, a kada su mu pogledali auto usledio je pravi pakao

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaBugarskaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

Nepouzdani čuvari tajni iz policije

Nepouzdani čuvari tajni iz policije

Radar pre 11 minuta
Novopzarski studenti stigli u Obrenovac (VIDEO)

Novopzarski studenti stigli u Obrenovac (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Profesor iz Kragujevca u šetnji do Novog Sada: Šetam za obespravljene

Profesor iz Kragujevca u šetnji do Novog Sada: Šetam za obespravljene

Danas pre 2 sata
Novopazarski studenti sutra stižu u Beograd: Kad i gde će biti organizovan doček?

Novopazarski studenti sutra stižu u Beograd: Kad i gde će biti organizovan doček?

Danas pre 1 sat
(Foto) policija otkrila šok na Gradini! Prvo im predao falsifikovanu dozvolu, a kada su mu pogledali auto usledio je pravi…

(Foto) policija otkrila šok na Gradini! Prvo im predao falsifikovanu dozvolu, a kada su mu pogledali auto usledio je pravi pakao

Blic pre 1 sat