Na graničnom prelazu ka Bugarskoj zaplenjeno više od 55 kilograma marihuane

Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) zaplenili su više od 55,5 kilograma marihuana ;na graničnom prelazu Gradina i uhapsili A.

M. (2003) zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droga i falsifikovanje isprave. Policija je prilikom kontrole najpre utvrdila da je osumnjičeni na uvid dao falsifikovanu vozačku dozvolu, a potom je daljim pregledom vozila mađarskih registarskih oznaka pronašla 55 kilograma i 530 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu,