"Obratite se lekarima": Tramp išao na magnetnu, oglasio se i njegov lični doktor: Poznato kakvo mu je zdravstveno stanje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas je tokom poslednje posete Vojno-medicinskom centru "Volter Rid" obavio snimanje magnetnom rezonancom (MR), a njegov lični lekar Šon Barbabela istakao je da je Tramp u "odličnom zdravstvenom stanju".

- Da, imao sam pregled magnetnom rezonancom. Rezultat je bio savršen - rekao je Tramp novinarima tokom leta za Tokio, ali nije želeo da otkrije razlog pregleda, poručivši da se "obrate lekarima", preneo je Rojters. Trampov lični lekar Šon Barbabela naveo je u saopštenju da predsednik "ostaje u izuzetnom zdravstvenom stanju, sa snažnim kardiovaskularnim, plućnim, neurološkim i fizičkim sposobnostima". Prema njegovim rečima, pregled je bio deo priprema za Trampova