Šta je pokazao Trampov medicinski pregled pred azijsku turneju?

Danas pre 2 sata  |  RTS
Predsednik SAD Donald Tramp obavio je medicinski pregled magnetnom rezonancom u Vojno-medicinskom centru „Volter Rid“, a njegov lični lekar Šon Barbabela potvrdio je da je predsednik u izuzetnoj fizičkoj i mentalnoj formi.

Pregled je deo priprema za Trampovu azijsku turneju, a rezultati ukazuju na odlično zdravlje, uz snažne kardiovaskularne, plućne, neurološke i fizičke sposobnosti. Kako prenosi RTS, predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da je tokom poslednje posete Vojno-medicinskom centru „Volter Rid“ obavio snimanje magnetnom rezonancom (MR), a njegov lični lekar Šon Barbabela istakao je da je Tramp u „odličnom zdravstvenom stanju“. „Da, imao sam pregled magnetnom rezonancom.
