Cveće i sveće na mestu saobraćajne nesreće na Novom Beogradu

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Beograđani su se večeras okupili na mestu gde se u nedelju dogodila teška saobraćajna nesreća, u kojoj je stradala tročlana porodica, kako bi im odali poštu, prenosi N1.

Građani su se okupili na uglu Bulevara heroja sa Košara i Ulice Omladinskih brigada, gde pale sveće i polažu cveće za stradale oca, majku i dete. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana 24-godišnjem Nikoli Đ. koji je izazvao nesreću na Novom Beogradu. Na teret mu se stavlja krivično delo „teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja“, za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina. Više javno tužilaštvo je saopštilo da je alkotestiranjem
Ključne reči

Tužilaštvosaobraćajna nesrećabezbednost u saobraćaju

