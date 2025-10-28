Jokić ponovo zadivio planetu asistencijom

Danas
Srpski centar Nikola Jokić ponovo je obeležio veče u NBA ligi.

On je u pobedi svog Denvera nad Minesotom zabeležio novi tripl-dabl učinak u sezoni. Imao je 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija, a u jednom trenutku je asistencijom ponovo zadivio planetu. On je iza leđa i praktično bez gledanja dao pas Mariju iako je bio okružen dvojicom protivničkih igrača, a ovaj je samo lagano položio loptu u koš, za aplauz publike u Target centru u Mineapolisu.
