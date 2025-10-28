Snažan zemljotres u Turskoj, tri zgrade se srušile

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Jak zemljotres magnitude 6,1 stepeni potresao je večeras zapad Turske, usled čega su se tri zgrade srušile, rekli su zvaničnici.

Za sada se ne zna ima li žrtava. Epicentrar zemljotresa bio je u gradu Sindirgu u provinciji Balikešir na dubini od 5,99 kilometara, saopštila je nacionalna agencija za vanredne situacije i katastrofe (AFAD). Potres se osetio u Istanbulu i susednim provincijama Bursa, Manisa i Izmir, javlja televizija Habeturk. Ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja rekao je da su se u Sindirgiju srušile najmanje tri zgrade i jedna prodavnica. Vatrogasci kažu da se radi o tri
