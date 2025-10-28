(Foto, video) snažan zemljotres pogodio Tursku, panika na ulicama: Urušile se zgrade, građanima izdato hitno upozorenje: "Ne ulazite unutra"

Blic pre 2 sata
(Foto, video) snažan zemljotres pogodio Tursku, panika na ulicama: Urušile se zgrade, građanima izdato hitno upozorenje: "Ne…

Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 27. oktobra 2025 u 20.48 časova, na području Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na deset kilometara od mesta Sindirgi, a prema svedočenjima zemljotres se osetio i u Istanbulu. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje. Prema informacijama sa sajta Uprave za katastrofe i vanredne situacije (AFAD), zabeležen je potres jačine 6,1 stepen, čiji je epicentar bio u okrugu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Snažan zemljotres u Turskoj

Snažan zemljotres u Turskoj

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresTurskaIstanbul

Svet, najnovije vesti »

Pobuna digitalnih klinaca protiv korupcije

Pobuna digitalnih klinaca protiv korupcije

Radar pre 10 minuta
Klovn ili globalni vođa

Klovn ili globalni vođa

Radar pre 10 minuta
Pućdemon povlači podršku Sančezu: Vlada ostaje bez glasova Juntsa

Pućdemon povlači podršku Sančezu: Vlada ostaje bez glasova Juntsa

Danas pre 5 minuta
(Foto) autobus pun putnika visio nad provalijom: Drama u komšiluku: Vozač pokušao da izbegne nesreću s kamionom

(Foto) autobus pun putnika visio nad provalijom: Drama u komšiluku: Vozač pokušao da izbegne nesreću s kamionom

Blic pre 14 minuta
Kralj Čarls prozvan zbog povezanosti princa Endrua i Džefrija Epstina

Kralj Čarls prozvan zbog povezanosti princa Endrua i Džefrija Epstina

Politika pre 9 minuta