(Foto, video) snažan zemljotres pogodio Tursku, panika na ulicama: Urušile se zgrade, građanima izdato hitno upozorenje: "Ne ulazite unutra"

Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 27. oktobra 2025 u 20.48 časova, na području Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na deset kilometara od mesta Sindirgi, a prema svedočenjima zemljotres se osetio i u Istanbulu. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje. Prema informacijama sa sajta Uprave za katastrofe i vanredne situacije (AFAD), zabeležen je potres jačine 6,1 stepen, čiji je epicentar bio u okrugu