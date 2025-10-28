DžERED Batler može da igra: Prošao preglede i dobio dozvolu da nastupa za Crvenu zvezdu

Američki košarkaš Džered Batler uspešno je prošao trodnevne lekarske preglede i dobio dozvolu da nastupa za Crvenu zvezdu, saopštio je danas beogradski klub.

Kako se navodi na sajtu kluba, Batler će se odmah staviti na raspolaganje timu i treneru i biće registrovan za utakmicu Evrolige sa Makabijem koja je na programu u četvrtak. Zvezda je, takođe, saopštila da Džordan Nvora uspešno obavlja terapije povređenog lista i dodala da medicinski tim "crveno-belih čini sve da ga osposobi za utakmicu protiv Makabija. "Odluka o njegovom nastupu biće doneta na sam dan utakmice", poručila je Zvezda. Beogradski klub je naveo da je i