Savršena noć Nikole Jokića za novi rekord: Niko u istoriji NBA nije ovako igrao kao Somborac

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu neverovatnu partiju u NBA.

U ubedljivoj pobedi Denvera protiv Sakramenta (136:105), inače četvrtoj zaredom za Nagetse, videli smo kako Jokić igra praktično bez greške, što mu nije čak ni prvi put ove sezone. Jokiću su dve asistencije falile za tripl-dabl, što bi i imao da je igrao više od pola sata. Ali, nije bilo potrebno. Na kraju je Jokić ostvario 36 poena, 12 skokova i osam asistencija, uz dve ukradene i jednu izgubljenu loptu. Da stvar bude neverovatnija šutirao je 14/16 iz igre , uz