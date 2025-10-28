Napeto u Podgorici Veliki broj demonstranata ispred zgrade vlade skandira "Turci napolje" policija na terenu, tenzije širom Crne Gore (video)

Dnevnik pre 2 sata
Napeto u Podgorici Veliki broj demonstranata ispred zgrade vlade skandira "Turci napolje" policija na terenu, tenzije širom…

Ispred Vlade Crne Gore večeras je održan protest povodom incidenta na Zabjelu u kom je pre tri noći ranjen Podgoričanin M. J. (25).

Okupljeni na protestu su raširili transparent na kom piše: "Kupuju dolaze uz povlastice svake i za sedam uboda telesne lake???". Na jednom od transparentu piše: "Branimo se od dalje migracije, bodenja, silovanja, okupacije!" Inače, prema pisanju medija u Crnoj Gori na protestu se okupio veliki broj demonstranata koji skandiraju "Turci napolje", a zapaljene su i baklje. Jake policijske snage obezbeđuju širi deo centra grada, kao i ambasadu Turske. Podgorička
