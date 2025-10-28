U Podgorici održan protest protiv migranata

N1 Info pre 1 sat  |  Vijesti
U Podgorici održan protest protiv migranata

Ispred Vlade Crne Gore održan je protest protiv migranata, kao reakcija na ranjavanje Podgoričanina, u čemu su, prema tvrdnjama Uprave policije Podgorice, učestvovali državljani Turske i Azerbejdžana.

Policija je saopštila da su do sada priveli 11 osoba, među kojima je devet maloletnika, jer su, kako pišu Vijesti, imali nameru da sa fantomkama, bakljom i marihuanom dođu na protest ispred Vlade. Okupljeni skandiraju "Turci napolje" i "Ko ne skače taj je Turčin", a mogu se čuti i parole protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Demonstranti nose i transparente na kojima piše "Kupuju, dolaze uz povlasite svake i za sedam uboda tjelesne lake???" i "Branimo se od
