Počela primena novog sistema na granici Srbije Evo na kojim prelazima i šta sve morate da znate

Dnevnik pre 1 sat
Počela primena novog sistema na granici Srbije Evo na kojim prelazima i šta sve morate da znate

Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije EES na mađarsko-srpskim graničnim prelazima počela je danas u 8 časova na graničnom prelazu Tompa - Kelebija, saopštio je generalni konzulat Mađarske u Subotici.

Na prelazu Reske-Horgoš EES sistem uvodi se od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim prelazima Mađarske i Srbije, navodi se u saopštenju konzulata na Fejsbuku Kako je saopšteno, na graničnim prelazima su postavljeni punktovi za registraciju i policijski službenici će usmeravati vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba da se registruju. Generalni konzulat je naveo da će putnici sa EU pasošima, odnosno mađarski državljani, putovati kao i do sada,
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Nov sistem ulaska u EU od danas i sa mađarskom: Oglasio se Konzulat: Ees za sada na jednom prelazu, a evo kada će na svim

Nov sistem ulaska u EU od danas i sa mađarskom: Oglasio se Konzulat: Ees za sada na jednom prelazu, a evo kada će na svim

Blic pre 56 minuta
Mađarska počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena, zasad samo na jednom prelazu

Mađarska počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena, zasad samo na jednom prelazu

Euronews pre 21 minuta
Mađarska na graničnom prelazu Tompa-Kelebija počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena

Mađarska na graničnom prelazu Tompa-Kelebija počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena

Sputnik pre 21 minuta
Mađarska na graničnom prelazu Tompa–Kelebija počela da primenjuje novi sistem za ulazak u zonu Šengena

Mađarska na graničnom prelazu Tompa–Kelebija počela da primenjuje novi sistem za ulazak u zonu Šengena

RTS pre 6 minuta
Građani, uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas

Građani, uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas

Alo pre 31 minuta
Mađarska na granici sa Srbijom počela primenu novog sistema ulaska u Šengen

Mađarska na granici sa Srbijom počela primenu novog sistema ulaska u Šengen

Slobodna Evropa pre 1 sat
Mađarska na graničnim prelazima počela primenu novog sistema ulaska u zonu Šengena

Mađarska na graničnim prelazima počela primenu novog sistema ulaska u zonu Šengena

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaEvropska UnijaFacebookEUFejsbukHorgošKelebijaMađarskaEES

Balkan, najnovije vesti »

Saobraćajna nezgoda na putu Cetinje-Podgorica: Više povređenih, među njima i dete

Saobraćajna nezgoda na putu Cetinje-Podgorica: Više povređenih, među njima i dete

N1 Info pre 40 minuta
Saobraćajna nesreća na putu Cetinje–Podgorica: Više povređenih, među njima i dete

Saobraćajna nesreća na putu Cetinje–Podgorica: Više povređenih, među njima i dete

Nova pre 20 minuta
Nov sistem ulaska u EU od danas i sa mađarskom: Oglasio se Konzulat: Ees za sada na jednom prelazu, a evo kada će na svim

Nov sistem ulaska u EU od danas i sa mađarskom: Oglasio se Konzulat: Ees za sada na jednom prelazu, a evo kada će na svim

Blic pre 56 minuta
Dodik sa Lavrovom: Ostajemo na visokom nivou saradnje, Rusija savršeno zna sve detalje

Dodik sa Lavrovom: Ostajemo na visokom nivou saradnje, Rusija savršeno zna sve detalje

Sputnik pre 55 minuta
Strancima u Hrvatskoj nije lako

Strancima u Hrvatskoj nije lako

Vesti online pre 31 minuta