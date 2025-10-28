Počela primena novog sistema na granici Srbije Evo na kojim prelazima i šta sve morate da znate

Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije EES na mađarsko-srpskim graničnim prelazima počela je danas u 8 časova na graničnom prelazu Tompa - Kelebija, saopštio je generalni konzulat Mađarske u Subotici.

Na prelazu Reske-Horgoš EES sistem uvodi se od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim prelazima Mađarske i Srbije, navodi se u saopštenju konzulata na Fejsbuku Kako je saopšteno, na graničnim prelazima su postavljeni punktovi za registraciju i policijski službenici će usmeravati vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba da se registruju. Generalni konzulat je naveo da će putnici sa EU pasošima, odnosno mađarski državljani, putovati kao i do sada,