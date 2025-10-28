Zvezda ide na peti trijumf u nizu: Večeras dočekuje Asvel u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 19 časova u Beogradskoj areni ekipu Asvela u utakmici sedmog kola Evrolige.

Za Crvenu zvezdu na ovom meču zbog povreda neće igrati Devonte Grejem, Tajson Karter, Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj, Ajzea Kenan i Džordan Nvora. U ekipi neće biti ni Džereda Batlera koji je pre nekoliko dana doputovao u Beograd. Zvezda je u pobedničkom naletu u Evroligi i upisala je četiri trijumfa zaredom, nakon dva poraza. – Neće biti lako sigurno. Svaka utakmica sa novim igračima je nova hemija. Pa i kad dođe Batler, neće moći da se sve posloži u jednom