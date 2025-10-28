Zvezda ide na peti trijumf u nizu: Večeras dočekuje Asvel u Evroligi

Dnevnik pre 50 minuta
Zvezda ide na peti trijumf u nizu: Večeras dočekuje Asvel u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 19 časova u Beogradskoj areni ekipu Asvela u utakmici sedmog kola Evrolige.

Za Crvenu zvezdu na ovom meču zbog povreda neće igrati Devonte Grejem, Tajson Karter, Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj, Ajzea Kenan i Džordan Nvora. U ekipi neće biti ni Džereda Batlera koji je pre nekoliko dana doputovao u Beograd. Zvezda je u pobedničkom naletu u Evroligi i upisala je četiri trijumfa zaredom, nakon dva poraza. – Neće biti lako sigurno. Svaka utakmica sa novim igračima je nova hemija. Pa i kad dođe Batler, neće moći da se sve posloži u jednom
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Zvezda ide po petu pobedu – Asvel stiže u arenu

Zvezda ide po petu pobedu – Asvel stiže u arenu

Telegraf pre 10 minuta
Zvezdo, ne daj da stane!

Zvezdo, ne daj da stane!

Sportske.net pre 1 sat
Nema Nvore i Batlera, ali Obradović ima 3 opcije: Srpski bekovi jedva dočekali evroligašku šansu

Nema Nvore i Batlera, ali Obradović ima 3 opcije: Srpski bekovi jedva dočekali evroligašku šansu

Mondo pre 1 sat
Zvezda igra za vrh Evrolige, ali za to i Partizan mora da joj pomogne

Zvezda igra za vrh Evrolige, ali za to i Partizan mora da joj pomogne

Nova pre 1 sat
Blagojević: Moramo da budemo oprezni

Blagojević: Moramo da budemo oprezni

Politika pre 1 sat
Nevolje zbog Džordana Nvore

Nevolje zbog Džordana Nvore

Politika pre 1 sat
Pitali smo ChatGPT za prognozu meča Zvezda - Asvel, kada je video da Nvora ne igra, ovo nam je rekao

Pitali smo ChatGPT za prognozu meča Zvezda - Asvel, kada je video da Nvora ne igra, ovo nam je rekao

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Jokić ponovo zadivio planetu asistencijom

Jokić ponovo zadivio planetu asistencijom

Danas pre 41 minuta
Po dva zlata i srebra i četiri bronze za karatiste Feniksa na Svetskom kupu

Po dva zlata i srebra i četiri bronze za karatiste Feniksa na Svetskom kupu

Vranje news pre 46 minuta
Jokić za RTS o Denverovim šansama za titulu: I Srbija je bila favorit na Evrobasketu

Jokić za RTS o Denverovim šansama za titulu: I Srbija je bila favorit na Evrobasketu

RTS pre 40 minuta
Bivši trener Zvezde o „gorućem problemu“ crveno-belih: Ako stranac nije za jasnu nijansu kvalitetniji od domaćeg igrača, on se…

Bivši trener Zvezde o „gorućem problemu“ crveno-belih: Ako stranac nije za jasnu nijansu kvalitetniji od domaćeg igrača, on se onda i ne dovodi

Danas pre 21 minuta
Usijanje u crnoj gori, u haos se uključili navijači: Prete Turcima: "Oni siluju žene, otimaju decu"

Usijanje u crnoj gori, u haos se uključili navijači: Prete Turcima: "Oni siluju žene, otimaju decu"

Blic pre 50 minuta