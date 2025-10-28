Mađarska počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena, zasad samo na jednom prelazu

Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije EES na mađarsko-srpskim graničnim prelazima počela je danas u 8 časova na graničnom prelazu Tompa - Kelebija, saopštio je generalni konzulat Mađarske u Subotici.

Navode da će mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući i srpske državljane, napraviti elektronski dosije, što znači fotografisanje lica i uzimanje otisaka prstiju, prenosi RTS. Tanjug video Na graničnim prelazima su postavljeni punktovi za registraciju i policijski službenici će usmeravati vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba da se registruju. Generalni konzulat u objavi objašnjava da će putnici sa EU pasošima, odnosno