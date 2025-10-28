Kreće napad na kup Srbije: Partizan gostuje Mačvi, evo gde uživo možete gledati prenos!
Kurir pre 1 sat
Fudbaleri Partizana gostuju od 18.30 ekipi Mačve u šesnaestini finala Kupa Srbije.
Mačva je u oktobru osvojila deset od dvanaest bodova u Prvoj ligi Srbije, stoji visoko na drugom mestu i samo je Zemun iznad njih u borbi za povratak u najviše rang, odnosno Superligu. Sa druge strane Partizan vodi bitku sa Crvenom zvezdom za prvo mesto u eliti srpskog fudbala. Meč između Mačve i Partizana možete gledati uživo na "TV Arena sport premium 2".