Ovako izgleda tabela Evrolige posle pete vezane pobede zvezde! Karambol na vrhu, a gde je Partizan?

Crvena zvezda je rasturila Asvel u sedmom kolu Evrolige rezultatom 79:65.

Zvezda je u Beogradskoj areni upisala petu vezanu pobedu u Evroligi i sada se nalazi u smom vrhu tabele. Nakon ove pobede, uz jedan meč više od ostalih rivala, Zvezda je na deobi drugog i trećeg na tabeli sa učinkom 5-2! Ispred nje su Hapoel Tel Aviv i Žalgiris koji dele mesto broj tri i dva sa Zvezdom! Partizan je u ovom momentu, pre okršaja sa Hapoelom u sredu 14. sa učinkom 3-3.