Ovako izgleda tabela Evrolige posle pete vezane pobede zvezde! Karambol na vrhu, a gde je Partizan?

Kurir pre 1 sat
Ovako izgleda tabela Evrolige posle pete vezane pobede zvezde! Karambol na vrhu, a gde je Partizan?

Crvena zvezda je rasturila Asvel u sedmom kolu Evrolige rezultatom 79:65.

Zvezda je u Beogradskoj areni upisala petu vezanu pobedu u Evroligi i sada se nalazi u smom vrhu tabele. Nakon ove pobede, uz jedan meč više od ostalih rivala, Zvezda je na deobi drugog i trećeg na tabeli sa učinkom 5-2! Ispred nje su Hapoel Tel Aviv i Žalgiris koji dele mesto broj tri i dva sa Zvezdom! Partizan je u ovom momentu, pre okršaja sa Hapoelom u sredu 14. sa učinkom 3-3.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zvezda lako sa Asvelom, peta pobeda u nizu (foto, video)

Zvezda lako sa Asvelom, peta pobeda u nizu (foto, video)

Sportski žurnal pre 2 minuta
Zvezda i bez pola tima lako sa Asvelom za petu pobedu u nizu

Zvezda i bez pola tima lako sa Asvelom za petu pobedu u nizu

RTV pre 2 sata
(Tvitovi) delije slave: „5:2 skor pored svih sr*nja je bomba!“

(Tvitovi) delije slave: „5:2 skor pored svih sr*nja je bomba!“

Hot sport pre 2 sata
Rapsodija Monekea u Areni, jubilej Dobrića, Zvezda razbila Asvel

Rapsodija Monekea u Areni, jubilej Dobrića, Zvezda razbila Asvel

Sport klub pre 2 sata
Zvezda moćnom igrom „zgazila“ Asvel u Areni, Moneke dominirao za nastavak sjajnog niza pobeda

Zvezda moćnom igrom „zgazila“ Asvel u Areni, Moneke dominirao za nastavak sjajnog niza pobeda

Nova pre 1 sat
TVITOVI - Navijači "skidaju kapu" Saletu!

TVITOVI - Navijači "skidaju kapu" Saletu!

Sportske.net pre 2 sata
Ubedljiva pobeda Zvezde: Asvel nemoćan u "Beogradskoj areni"

Ubedljiva pobeda Zvezde: Asvel nemoćan u "Beogradskoj areni"

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanBeogradska ArenaEvroligaTel AvivKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Nvora neizvestan i za Makabi: Obradović pričao i o riziku sa Batlerom

Nvora neizvestan i za Makabi: Obradović pričao i o riziku sa Batlerom

Danas pre 43 minuta
Šok u Parizu: Alkaraz ispao već na startu mastersa, treći put poražen od 31. tenisera sveta

Šok u Parizu: Alkaraz ispao već na startu mastersa, treći put poražen od 31. tenisera sveta

Danas pre 19 minuta
Blagojević posle eliminacije u Kupu: „Nemam drugi komentar osim da je ovo veliki udarac za nas“

Blagojević posle eliminacije u Kupu: „Nemam drugi komentar osim da je ovo veliki udarac za nas“

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje pobede Zvezde nad Asvelom u sedmom kolu Evrolige

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje pobede Zvezde nad Asvelom u sedmom kolu Evrolige

Danas pre 1 sat
Čima Moneke: „To je najbolji osećaj bilo koje ljudsko biće može da ima“

Čima Moneke: „To je najbolji osećaj bilo koje ljudsko biće može da ima“

Danas pre 1 sat