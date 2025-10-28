Putevi Srbije: Saobraćaj ka Novom Sadu se odvija normalno, putni pravci ka tom gradu neće biti zatvoreni

N1 Info pre 8 minuta  |  N1 Beograd
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ demantovalo je, kako su saopštili, navode medija da su objavljeni spiskovi zatvorenih i alternativnih saobraćajnica do 10. novembra 2025. godine i da je većina puteva ka Novom Sadu zatvorena.

Kako je navedeno u saopštenju, saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvija se u normalnom režimu i putni pravci ka Novom Sadu neće biti zatvoreni. U zoni radova na rehabilitaciji petlje Beograd, na smerovima Novi Sad – Niš/Čačak i Niš/Čačak – Novi Sad, biće obezbeđene po dve saobraćajne trake za svaki smer i nema obustave saobraćaja. Zatvorena će biti samo paralelna rampa u zoni petlje Beograd u smeru Šid – Novi Sad, ali se može ići na tri alternativna
