Peskov: Navodi da Francuska planira da pošalje Legiju stranaca u Ukrajinu alarmantni

Politika pre 1 sat
Peskov: Navodi da Francuska planira da pošalje Legiju stranaca u Ukrajinu alarmantni

Prema navodima ruskih obaveštajacatrupe su već raspoređene u područjima Poljske

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je danas da su podaci ruske Spoljne obaveštajne službe, da Francuska namerava da pošalje legiju stranaca u Ukrajinu, alarmantni. On je dodao i da se ruska vojska već sukobljavala sa strancima na ukrajinskom frontu. „Naša vojska stalno sluša strane jezike na svojim radio-stanicama duž linije razdvajanja. To znači da su stranci tamo. Mi ih eliminišemo", rekao je komentarišući saopštenje SVR-a, prenosi RIA Novosti. Ranije je
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Moskva: Strani vojnici su već u Ukrajini - ruska vojska ih eliminiše

Moskva: Strani vojnici su već u Ukrajini - ruska vojska ih eliminiše

Pravda pre 8 minuta
Strane trupe u Ukrajini

Strane trupe u Ukrajini

Vesti online pre 22 minuta
Kremlj objavio: Ubijamo strane plaćenike!

Kremlj objavio: Ubijamo strane plaćenike!

Alo pre 8 minuta
Moskva: Strani vojnici su već u Ukrajini - ruska vojska ih eliminiše

Moskva: Strani vojnici su već u Ukrajini - ruska vojska ih eliminiše

Sputnik pre 1 sat
Zaharova savetuje Makronu da pošalje vojsku da čuva francuske muzeje

Zaharova savetuje Makronu da pošalje vojsku da čuva francuske muzeje

Vesti online pre 1 sat
Hitno se oglasio Kremlj: Alarmantno je; Eliminišemo ih

Hitno se oglasio Kremlj: Alarmantno je; Eliminišemo ih

B92 pre 1 sat
Zaharova savetuje Makronu da pošalje vojsku da čuva francuske muzeje

Zaharova savetuje Makronu da pošalje vojsku da čuva francuske muzeje

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaLegija stranacaPoljskaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Orban tvrdi: Mirovni sporazum će se održati u Budimpešti

Orban tvrdi: Mirovni sporazum će se održati u Budimpešti

Nedeljnik pre 28 minuta
Moskva: Strani vojnici su već u Ukrajini - ruska vojska ih eliminiše

Moskva: Strani vojnici su već u Ukrajini - ruska vojska ih eliminiše

Pravda pre 8 minuta
Lavrov o reakcijama na testiranje „burevesnika“: Svi su utihnuli

Lavrov o reakcijama na testiranje „burevesnika“: Svi su utihnuli

Sputnik pre 2 minuta
Zelenski: Ukrajina dubokim udarima smanjila ruski kapacitet za preradu nafte za 20 odsto

Zelenski: Ukrajina dubokim udarima smanjila ruski kapacitet za preradu nafte za 20 odsto

N1 Info pre 18 minuta
Crna prognoza za Putina: Bivši ruski ministar ekonomije otkrio da zemlja tone u krizu: "To je pitanje opstanka Rusije"

Crna prognoza za Putina: Bivši ruski ministar ekonomije otkrio da zemlja tone u krizu: "To je pitanje opstanka Rusije"

Blic pre 18 minuta