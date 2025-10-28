Uhapšene tri osobe osumnjičene za zloupotrebe, šteta za budžet 16,6 miliona dinara

Rešetka pre 59 minuta
U Nišu su uhapšene tri osobe osumnjičene da su zloupotrebama u postupku javne nabavke oštetile budžet Grada Bora za više od 16,6 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Kako se navodi, policija je privela bivšeg pomoćnika gradonačelnika Bora N. M. (33), vlasnika firme „Eastern Office“ iz Bora M. B. (31) i bivšeg direktora preduzeća „Resor“ iz Gadžinog Hana D. M. (32). Prema sumnjama MUP-a, M. B. i D. M. su, u periodu od 26. decembra 2023. do 7. juna 2024. godine, uz dogovor i prema uputstvima tadašnjeg pomoćnika gradonačelnika N. M., Gradskoj upravi Bor dostavljali uvećane cene kontejnera za otpad, predstavljajući ih kao tržišne.
