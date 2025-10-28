Mađarska na graničnom prelazu Tompa–Kelebija počela da primenjuje novi sistem za ulazak u zonu Šengena

Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije EES na mađarsko-srpskim graničnim prelazima počela je jutros na graničnom prelazu Tompa–Kelebija, saopštio je generalni konzulat Mađarske u Subotici. Na prelazu Reske–Horgoš EES sistem se uvodi od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim prelazima Mađarske i Srbije.

Mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući i srpskim državljanima, pravi elektronski dosije – fotografisanje lica i uzimanje otisaka prstiju. Na graničnim prelazima postavljeni su punktovi za registraciju, a policijski službenici usmeravaju vozila u posebne saobraćajne trake za one koji treba da se registruju. Generalni konzulat u objavi objašnjava da će putnici sa pasošima EU, odnosno mađarski državljani, putovati kao i do sada, jer