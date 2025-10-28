Mađarska na graničnom prelazu Tompa–Kelebija počela da primenjuje novi sistem za ulazak u zonu Šengena

RTS pre 6 sati
Mađarska na graničnom prelazu Tompa–Kelebija počela da primenjuje novi sistem za ulazak u zonu Šengena

Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije EES na mađarsko-srpskim graničnim prelazima počela je jutros na graničnom prelazu Tompa–Kelebija, saopštio je generalni konzulat Mađarske u Subotici. Na prelazu Reske–Horgoš EES sistem se uvodi od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim prelazima Mađarske i Srbije.

Mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući i srpskim državljanima, pravi elektronski dosije – fotografisanje lica i uzimanje otisaka prstiju. Na graničnim prelazima postavljeni su punktovi za registraciju, a policijski službenici usmeravaju vozila u posebne saobraćajne trake za one koji treba da se registruju. Generalni konzulat u objavi objašnjava da će putnici sa pasošima EU, odnosno mađarski državljani, putovati kao i do sada, jer
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Građani, uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas

Građani, uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas

Alo pre 2 minuta
Uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas!

Uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas!

Alo pre 2 minuta
Srpskim putnicima praviće elektronske dosije, počela primena novog sistema ulaska u zonu Šengena

Srpskim putnicima praviće elektronske dosije, počela primena novog sistema ulaska u zonu Šengena

Jugmedia pre 4 sati
Na graničnim prelazima sa Mađarskom počela primena novog sistema ulaska u zonu Šengena: Evo šta vas očekuje

Na graničnim prelazima sa Mađarskom počela primena novog sistema ulaska u zonu Šengena: Evo šta vas očekuje

Danas pre 6 sati
Srpskim putnicima praviće elektronski dosije: Oglasili se sa mađarske granice, otkrili detalje novih pravila

Srpskim putnicima praviće elektronski dosije: Oglasili se sa mađarske granice, otkrili detalje novih pravila

Telegraf pre 5 sati
Nov sistem ulaska u EU od danas i sa mađarskom: Oglasio se Konzulat: Ees za sada na jednom prelazu, a evo kada će na svim

Nov sistem ulaska u EU od danas i sa mađarskom: Oglasio se Konzulat: Ees za sada na jednom prelazu, a evo kada će na svim

Blic pre 7 sati
Mađarska počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena, zasad samo na jednom prelazu

Mađarska počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena, zasad samo na jednom prelazu

Euronews pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaEvropska UnijaEUŠengenHorgošKelebijaMađarskaEES

Balkan, najnovije vesti »

Federalni mediji: Šmit odlazi iz BiH?

Federalni mediji: Šmit odlazi iz BiH?

Sputnik pre 2 minuta
Evropska komisija bez komentara na događaje u Podgorici – Turskim državljanima vraćene vize za Crnu Goru

Evropska komisija bez komentara na događaje u Podgorici – Turskim državljanima vraćene vize za Crnu Goru

NIN pre 3 minuta
Dodik na konferenciji o bezbednosti u Minsku: Belorusija dokazuje da je moguće biti svoj

Dodik na konferenciji o bezbednosti u Minsku: Belorusija dokazuje da je moguće biti svoj

Sputnik pre 2 minuta
Građani, uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas

Građani, uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas

Alo pre 2 minuta
Uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas!

Uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas!

Alo pre 2 minuta