Zelenski otkriva plan koji bi mogao naterati Putina na pregovore

RTS pre 15 minuta
Rat u Ukrajini – 1.343. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je jedini način da se ruski lider Vladimir Putin privoli na ozbiljne pregovore jeste da Kijev dobije mogućnost da izvede udare na vojne i energetske objekte duboko u Rusiji. Testiranje ruske krstareće rakete "burevestnik" izazvalo je reakcije u Vašingtonu. Šef Bele kuće Donald Tramp poručio je Putinu da se usredsredi na okončanje rata u Ukrajini, a ne na testiranje raketa. Kremlj je odgovario da je test sproveden u skladu s

Više ukrajinskih gradova i sela pogođeno je novim talasom ruskih napada dronovima i navođenim bombama. Četiri osobe povređene su u Hersonskoj oblasti, a oštećene su stambene i pomoćne zgrade i vozila u selima Tekstilne, Inhulec i gradu Hersonu. Sa druge strane, Rusija je saopštila da je oborila 193 drona, od čega 34 iznad Moskve. Testiranje ruske krstareće rakete "burevestnik" izazvalo je reakcije u Vašingtonu. Šef Bele kuće Donald Tramp poručio je ruskom
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski otkriva plan koji bi mogao naterati Putina na pregovore; Šojgu: Zapad želi da razbije Rusiju na…

RTV pre 11 minuta
Tramp poručio Putinu: "Morate da okončate rat, a ne da testirate rakete", stigao mu odgovor iz Kremlja!

Kurir pre 1 sat
Šta je Putinova raketa „leteći Černobilj“?

Danas pre 9 sati
Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonBela kućaRusijaKijevDonald TrampHersonVladimir Zelenski

Najmanje 19 ljudi povređeno u zemljotresu koji je pogodio Tursku, nema žrtava

RTV pre 5 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski otkriva plan koji bi mogao naterati Putina na pregovore; Šojgu: Zapad želi da razbije Rusiju na…

RTV pre 11 minuta
"Leteći Černobilj" se nadvija nad Evropom, više nijedna tačka nije bezbedna! Stigle su vesti zbog kojih je i Amerika na…

Blic pre 1 minut
Zelenski otkriva plan koji bi mogao naterati Putina na pregovore

RTS pre 15 minuta
Ubijen poznati novinar! Opasno se zamerio narko kartelima u Meksiku! (foto/video)

Kurir pre 15 minuta