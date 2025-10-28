Zelenski otkriva plan koji bi mogao naterati Putina na pregovore

Rat u Ukrajini – 1.343. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je jedini način da se ruski lider Vladimir Putin privoli na ozbiljne pregovore jeste da Kijev dobije mogućnost da izvede udare na vojne i energetske objekte duboko u Rusiji. Testiranje ruske krstareće rakete "burevestnik" izazvalo je reakcije u Vašingtonu. Šef Bele kuće Donald Tramp poručio je Putinu da se usredsredi na okončanje rata u Ukrajini, a ne na testiranje raketa. Kremlj je odgovario da je test sproveden u skladu s

Više ukrajinskih gradova i sela pogođeno je novim talasom ruskih napada dronovima i navođenim bombama. Četiri osobe povređene su u Hersonskoj oblasti, a oštećene su stambene i pomoćne zgrade i vozila u selima Tekstilne, Inhulec i gradu Hersonu. Sa druge strane, Rusija je saopštila da je oborila 193 drona, od čega 34 iznad Moskve. Testiranje ruske krstareće rakete "burevestnik" izazvalo je reakcije u Vašingtonu. Šef Bele kuće Donald Tramp poručio je ruskom