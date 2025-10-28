MUP: Vozač na putu Kikinda – Zrenjanin zaustavljen presretačem zbog vožnje od 205 km/h

MUP: Vozač na putu Kikinda – Zrenjanin zaustavljen presretačem zbog vožnje od 205 km/h

Pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) zaustavili su danas oko 09.30 časova D.

Đ. (40), državljanina Srbije, zbog drastičnog prekoračenja brzine na putu Kikinda – Zrenjanin. Vozač, koji je upravljao vozilom marke “Volkswagen Touareg” slovačkih registarskih tablica, kretao se brzinom od 205,7 kilometara na čas, na deonici puta gde je brzina ograničena na 80 kilometara na čas. Daljom kontrolom je utvrđeno da vozač ne poseduje ni saobraćajnu dozvolu za navedeno vozilo. Protiv D. Đ. je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, te mu je
