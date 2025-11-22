Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU, koji su pokrenuli talas blokada u Srbiji

Danas pre 47 minuta  |  Beta
Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU, koji su pokrenuli talas blokada u Srbiji

U Srbiji se danas serijom protesta obeležava godišnjica napada na studente i profesore beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti (FDU), koji se desio ispred te visokoškolske ustanove dok su odavali počast ljudima koji su tragično nastradali u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Nakon ovih napada, pojedinačne protestne akcije prerasle su u šire blokade, a veliki broj fakulteta je ušao u potpunu studentsku blokadu. Studenti FDU-a su se 22. novembra 2024. godine priključili akciji „Zastani, Srbijo“, kojom su ljudi širom države sa 15 minuta tišine i blokadama saobraćajnica u istom trajanju odavali počast, kada je došlo do incidenta u Bulevaru umetnosti. Nekoliko vozača, čiji su automobili zaustavljeni ovom akcijom, izašli su iz svojih vozila
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Godišnjica napada na studente FDU: Okupljanje u 11.30h i protestna šetnja

(BLOG) Godišnjica napada na studente FDU: Okupljanje u 11.30h i protestna šetnja

N1 Info pre 37 minuta
Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU

Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU

Nedeljnik pre 27 minuta
Godišnjica napada na studente FDU: Okupljanje u 11.30h i protestna šetnja (BLOG)

Godišnjica napada na studente FDU: Okupljanje u 11.30h i protestna šetnja (BLOG)

Novi magazin pre 27 minuta
Protesti u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU, koji su pokrenuli talas blokada u Srbiji

Protesti u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU, koji su pokrenuli talas blokada u Srbiji

N1 Info pre 1 sat
Sve o protestu studenata FDU-a u Beogradu: Na današnji dan smo pretučeni i poniženi, ali složniji i jači protiv nepravde

Sve o protestu studenata FDU-a u Beogradu: Na današnji dan smo pretučeni i poniženi, ali složniji i jači protiv nepravde

Nova pre 1 sat
Godišnjica napada na studente FDU: Protesti u Beogradu, Nišu i Čačku

Godišnjica napada na studente FDU: Protesti u Beogradu, Nišu i Čačku

Radio 021 pre 1 sat
Godinu dana nakon napada na studente FDU i dalje niko nije odgovarao: Obeležavanje godišnjice protestnom šetnjom kroz Beograd…

Godinu dana nakon napada na studente FDU i dalje niko nije odgovarao: Obeležavanje godišnjice protestnom šetnjom kroz Beograd

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Godišnjica napada na studente FDU: Okupljanje u 11.30h i protestna šetnja

(BLOG) Godišnjica napada na studente FDU: Okupljanje u 11.30h i protestna šetnja

N1 Info pre 37 minuta
Grujičić: Ova generacija mladih je kao ona koja je 1914. branila Srbiju

Grujičić: Ova generacija mladih je kao ona koja je 1914. branila Srbiju

N1 Info pre 47 minuta
Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU

Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU

Nedeljnik pre 27 minuta
AMSS upozorava na pogoršane uslove: Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

AMSS upozorava na pogoršane uslove: Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

Radio 021 pre 32 minuta
Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU, koji su pokrenuli talas blokada u Srbiji

Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU, koji su pokrenuli talas blokada u Srbiji

Danas pre 47 minuta