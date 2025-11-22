Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU, koji su pokrenuli talas blokada u Srbiji

U Srbiji se danas serijom protesta obeležava godišnjica napada na studente i profesore beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti (FDU), koji se desio ispred te visokoškolske ustanove dok su odavali počast ljudima koji su tragično nastradali u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Nakon ovih napada, pojedinačne protestne akcije prerasle su u šire blokade, a veliki broj fakulteta je ušao u potpunu studentsku blokadu. Studenti FDU-a su se 22. novembra 2024. godine priključili akciji „Zastani, Srbijo“, kojom su ljudi širom države sa 15 minuta tišine i blokadama saobraćajnica u istom trajanju odavali počast, kada je došlo do incidenta u Bulevaru umetnosti. Nekoliko vozača, čiji su automobili zaustavljeni ovom akcijom, izašli su iz svojih vozila