(BLOG) Obeležena godišnjica napada na studente FDU: Beograđani obišli "institucije koje ćute", Nišlije protestovale ispred SNS

N1 Info pre 31 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Obeležena godišnjica napada na studente FDU: Beograđani obišli "institucije koje ćute", Nišlije protestovale ispred SNS…

Pre godinu dana na današnji dan, dogodio se napad na studente Fakulteta dramskih umetnosti, posle čega su ubrzo usledile blokade fakulteta širom Srbije.

Studenti u blokadi FDU i građani okupili su se u 11.30 kod zgrade fakulteta, a zatim su u protestnoj šetnji obišli Palatu pravde i zgradu Radio televizije Srbije (RTS). "Godinu dana nakon napada na studente FDU-a i dalje niko nije odgovarao. Zato ćemo u subotu proći pored svake institucije koja je odgovorna za to. Godinu dana, isti zahtev", naveli su studenti u pozivu na društvenoj mreži Instagram.
