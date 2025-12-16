Na današnji dan, 16. decembar

Na današnji dan, 16. decembar

Danas je utorak, 16. decembar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1497 - Vasko da Gama prošao ušće Velike riblje reke i krenuo u dotad Evropljanima nepoznate vode. 1653 - Vođa engleskih parlamentarista u građanskom ratu protiv monarhista Oliver Kromvel proglašen doživotnim lordom-protektorom Engleske, Škotske i Irske. 1835 - U velikom požaru koji je zahvatio Njujork uništeno 600 građevina. 1838 - Buri se, tokom Velike seobe, bežeći od britanske kolonijalne vlasti, sukobili s plemenom Zulu i u bici na Krvavoj Reci pobili 3.000
