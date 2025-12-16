Na današnji dan, 16. decembar

Na današnji dan, dogodilo se: 1653. Vođa engleskih parlamentarista u gradjanskom ratu protiv monarhista Oliver Kromvel (Cromwell) proglašen je doživotnim lordom protektorom Engleske, Škotske i Irske. 1773. Nezadovoljna visokim uvoznim carinama i britanskom kolonijalnom vlašću, grupa američkih kolonista maskirana u Indijance, pobacala je u bostonskoj luci u more sanduke čaja s jednog britanskog broda. Taj događaj, kasnije nazvan „bostonska čajanka“, nagovestio je