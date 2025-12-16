Vremeplov: Rođen kralj Aleksandar I Karađorđević

BEOGRAD - Na današnji dan 1888. godine rođen je kralj Aleksandar I Karađorđević, Kralj Ujedinitelj. Od 1921. do 1929. vladar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, od 1929. do 1934. Jugoslavije. Školovao se u Švajcarskoj, Rusiji, Francuskoj. Postao je prestolonaslednik 1909. umesto starijeg brata Đorđa, a od 1914. kao regent vladao je Srbijom u ime bolesnog oca kralja Petra I. Bio je na čelu Prve armije u balkanskim ratovima a Vrhovne komande Srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Postao je kralj Srba, Hrvata

Danas je utorak, 16. decembar 2025. Do kraja godine ima 15 dana. 1485 - Rođena je španska princeza Katarina Aragonska, prva od šest žena engleskog kralja Henrija VIII. Njihov razvod 1533. bez dozvole pape izazvao je englesku crkvenu reformaciju i raskid s Vatikanom. Henri VIII razvodio se više puta pošto nije imao muške dece, zbog nasleđa prestola. 1653 - Oliver Kromvel je, odbivši titulu kralja, proglašen lordom protektorom Engleske, Škotske i Irske. 1687 - Umro