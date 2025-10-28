OD NIŠA DO NOVOG SADA: Studenti biciklisti se priključuju obeležavanju godišnjice tragedije na železničkoj stanici

OD NIŠA DO NOVOG SADA: Studenti biciklisti se priključuju obeležavanju godišnjice tragedije na železničkoj stanici
Grupa niških studenata biciklista krenula je jutros do Novog Sada, gde će 1. novembra biti obeležena godišnjica pada nadstrešnice na železničkoj stanici kada je poginulo 16 osoba. Oni su na četvorodnevnu biciklističku turu krenuli sa parkinga Elektronskog fakulteta u Nišu, preneo je RTS. Na komemorativni skup u Novom Sadu, pešače studenti iz nekoliko drugih gradova.
Ključne reči

RTSNišNovi Sadprotesti

