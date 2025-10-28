Kakvo će vreme biti 1. novembra u Novom Sadu?

Pravda pre 28 minuta  |  N1
Kakvo će vreme biti 1. novembra u Novom Sadu?

Komemorativnim skupom u Novom Sadu, na koji su pozvali studenti u blokadi, 1. novembra biće obeležena godišnjica smrti 16 osoba koje su stradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici.

Studenti iz Novog Pazara danima već pešače kako bi stigli u Novi Sad, a u međuvremenu su krenuli i iz drugih gradova. Očekuje se da će se toga dana Novi Sad okupiti veliki broj ljudi, a Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je i kakvo će vreme biti toga dana u Novom Sadu, prenosi Danas. RHMZ već je najavio da nas od srede očekuje pozno Miholjsko leto, takozvana “zlatna jesen”, od kada će dnevne temperature biti u osetnom porastu, u većini mesta od 18 do
