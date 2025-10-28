Kada i gde se večeras u Beogradu organizuje doček studenata iz Novog Pazara

Nova pre 33 minuta  |  Autor: Danas
Kada i gde se večeras u Beogradu organizuje doček studenata iz Novog Pazara

Doček studenata i građana koji su u Novi Sad krenuli iz Novog Pazara će u Beogradu biti organizovan u 20 časova kod Ada Mola, a ne kako je ranije najavljeno u 18 časova, objavio je Zbor Banovo Brdo na Instagramu.

Umesto u 18 časova, doček studenata iz Novog Pazara biće održan u 20 časova kod Ada mola, a očekuje se i da će vreme dočeka na Trgu Republike biti pomereno. Kako je objavljeno na profilima studenata u blokadi na društvenim mrežama, moguće su i izmene satnice, zavisno od toga kojom se brzinom kolona bude kretala. A post shared by Banovo brdo – Zbor (@banovobrdo_zbor) Jutros su iz Niša krenuli studenti biciklisti, koji će preći oko 330 kilometara u toku četiri dana.
NišNovi PazarNovi SadBanovo Brdo

