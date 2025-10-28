Studenti iz Novog Pazara stižu u Beograd u 20 časova, doček kod Ada mola

Vreme pre 4 sati
Studenti iz Novog Pazara stižu u Beograd u 20 časova, doček kod Ada mola

Planirani doček studenata i građana koji su iz Novog Pazara pešice krenuli ka Novom Sadu biće održan u 20 časova kod Ada mola u Beogradu, saopštio je Zbor Banovo Brdo. Prvobitno je bilo predviđeno okupljanje u 18 časova

Doček studenata i građana koji su iz Novog Pazara pešice krenuli ka Novom Sadu biće održan u 20 časova kod Ada mola u Beogradu, umesto u 18 sati kako je ranije bilo najavljeno, saopštio je Zbor Banovo Brdo na Instagramu. Iz te organizacije navode da je do promene termina došlo zbog sporijeg kretanja kolone, te se očekuje i pomeranje vremena dočeka na Trgu Republike. Kako su objavili Studenti u blokadi na društvenim mrežama, satnica dočeka može biti dodatno
