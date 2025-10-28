Šapić najavio ukidanje skretanja ulevo: To će saobraćaj učiniti bezbednijim i protočnijim u Beogradu

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da će, gde god je to moguće, biti ukinuto skretanje ulevo na raskrsnicama u Beogradu, ističući da će to saobraćaj učiniti bezbednijim i protočnijim.

On je na konferenciji za novinare rekao kako smatra da bi ishod saobraćajne nesreće na Novom Beogradu, koja se desila pre nekoliko dana i u kojoj je stradala tročlana porodica, bio drugačiji da je na toj raskrnici bio kružni tok i da nije bilo moguće skretanja ulevo. ”Pokušavamo da uradimo ono što je tendencija u čitavom svetu, po pitanju skretanja levo. Da nije bilo tog skretanja ulevo u Ulici heroja sa Košara, verovatno bi to troje ljudi danas bilo živo”, kazao