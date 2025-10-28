Šapić: Ukinućemo skretanje levo na raskrsnicama gde god može

NIN pre 59 minuta  |  Tanjug
Šapić: Ukinućemo skretanje levo na raskrsnicama gde god može
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da će biti ukinuto skretanje ulevo na raskrsnicama u Beogradu gde god je to moguće i naveo da će to saobraćaj učiniti bezbednijim i protočnijim.Šapić je kazao da bi ishod saobraćajne nesreće na Novom Beogradu, u kojoj je stradala tročlana porodica, bio drugačiji da je na toj raskrnici bio kružni tok i da nije bilo skretanja ulevo. ''Pokušavamo da uradimo ono što je, inače, tendencija u čitavom svetu, po
Danas pre 58 minuta
Pravda pre 43 minuta
Blic pre 34 minuta
Kurir pre 20 minuta
Serbian News Media pre 4 minuta
Mondo pre 59 minuta
B92 pre 58 minuta
Aleksandar ŠapićGradonačelnik Beogradasaobraćajna nesrećasaobraćaj

