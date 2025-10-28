Čudesni Jokić novim tripl-dablom odveo Denver do pobede

Sputnik pre 27 minuta
Čudesni Jokić novim tripl-dablom odveo Denver do pobede

Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice, ostvario je novi tripl-dabl u pobedi Denvera protiv Minesote rezultatom 127:114.

Treća utakmica od početka sezone i treći tripl-dabl za veličanstvenog Nikolu Jokića. Srpski as vodio je Denver do pobede sa 25 poena, 19 skokova i deset asistencija, a na parketu je proveo 36 minuta. Gotovo bez greške je šutirao Jokić, 9/10 za dva poena i 7/7 sa linije penala, dok za tri poena nije ni šutirao. Imao je i jednu blokadu uz dve ukradene lopte. Osim što je upisao novu fenomenalnu partiju, Jokić nije morao da razmišlja o svemu na terenu jer je imao
