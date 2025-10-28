Dodik sa Lavrovom danas u Minsku

Sputnik
Predsednik SNSD Milorad Dodik najavio je da će se danas sastati sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, a da je u planu susret sa mađarskim šefom diplomatije Peterom Sijartom i desetinom predstavnika drugih zemalja koji će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o bezbednosti u Minsku.

Dodik je rekao da će se sa Lavrovom sastati u 10 sati. On je naglasio da je neupitna njegova pozicija u svemu - po Ustavu, po volji naroda, po onome što trenutno radi. Međunarodna konferencija o evroazijskoj bezbednosti organizuje se treću godinu zaredom na inicijativu beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka.
