Mađarska na graničnom prelazu Tompa-Kelebija počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena

Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije EES na mađarsko-srpskim graničnim prelazima počela je u 8 časova na graničnom prelazu Tompa-Kelebija. Na prelazu Reske-Horgoš uvodi se od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima Mađarske i Srbije.

Na graničnom prelazu Tompa postavljeni su punktovi za registraciju putnika i mađarski policijski službenici usmeravaju vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba da se registruju kroz novi IT sistem evidentiranja ulaska-izlaska u EU - EES. Mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući i srpske državljane, pravi elektronski dosije, što podrazumeva fotografisanje lica i uzimanje otisaka četiri prsta desne ruke. Starosna granica