Mađarska na graničnom prelazu Tompa-Kelebija počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena

Sputnik pre 1 sat
Mađarska na graničnom prelazu Tompa-Kelebija počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena

Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije EES na mađarsko-srpskim graničnim prelazima počela je u 8 časova na graničnom prelazu Tompa-Kelebija. Na prelazu Reske-Horgoš uvodi se od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima Mađarske i Srbije.

Na graničnom prelazu Tompa postavljeni su punktovi za registraciju putnika i mađarski policijski službenici usmeravaju vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba da se registruju kroz novi IT sistem evidentiranja ulaska-izlaska u EU - EES. Mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući i srpske državljane, pravi elektronski dosije, što podrazumeva fotografisanje lica i uzimanje otisaka četiri prsta desne ruke. Starosna granica
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Na graničnim prelazima sa Mađarskom počela primena novog sistema ulaska u zonu Šengena: Evo šta vas očekuje

Na graničnim prelazima sa Mađarskom počela primena novog sistema ulaska u zonu Šengena: Evo šta vas očekuje

Danas pre 1 sat
Srpskim putnicima praviće elektronski dosije: Oglasili se sa mađarske granice, otkrili detalje novih pravila

Srpskim putnicima praviće elektronski dosije: Oglasili se sa mađarske granice, otkrili detalje novih pravila

Telegraf pre 1 sat
Nov sistem ulaska u EU od danas i sa mađarskom: Oglasio se Konzulat: Ees za sada na jednom prelazu, a evo kada će na svim

Nov sistem ulaska u EU od danas i sa mađarskom: Oglasio se Konzulat: Ees za sada na jednom prelazu, a evo kada će na svim

Blic pre 2 sata
Mađarska počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena, zasad samo na jednom prelazu

Mađarska počela primenu novog sistema za ulazak u zonu Šengena, zasad samo na jednom prelazu

Euronews pre 1 sat
Mađarska na graničnom prelazu Tompa–Kelebija počela da primenjuje novi sistem za ulazak u zonu Šengena

Mađarska na graničnom prelazu Tompa–Kelebija počela da primenjuje novi sistem za ulazak u zonu Šengena

RTS pre 1 sat
Građani, uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas

Građani, uvedeno je novo pravilo za Srbe na Mađarskoj granici: Primena kreće danas

Alo pre 2 sata
Mađarska na granici sa Srbijom počela primenu novog sistema ulaska u Šengen

Mađarska na granici sa Srbijom počela primenu novog sistema ulaska u Šengen

Slobodna Evropa pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaEvropska UnijaEUŠengenHorgošKelebijaMađarskaEESdruštvo

Balkan, najnovije vesti »

Dodik: Srpska i Mađarska dele zajedničku viziju mira i stabilnosti

Dodik: Srpska i Mađarska dele zajedničku viziju mira i stabilnosti

RTV pre 13 minuta
Šuma nije samoposluga Nezakonita berba gljiva kažnjava se hiljadama evra

Šuma nije samoposluga Nezakonita berba gljiva kažnjava se hiljadama evra

Dnevnik pre 22 minuta
Saobraćajna nesreća na putu Cetinje–Podgorica: Više povređenih, među njima i dete

Saobraćajna nesreća na putu Cetinje–Podgorica: Više povređenih, među njima i dete

Nova pre 1 sat
Na graničnim prelazima sa Mađarskom počela primena novog sistema ulaska u zonu Šengena: Evo šta vas očekuje

Na graničnim prelazima sa Mađarskom počela primena novog sistema ulaska u zonu Šengena: Evo šta vas očekuje

Danas pre 1 sat
Hrvatska: Žito grupa pustila u pogon fotonaponsku elektranu

Hrvatska: Žito grupa pustila u pogon fotonaponsku elektranu

InStore pre 53 minuta