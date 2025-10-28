Zvezda želi petu vezanu pobedu u Evropi –ali moraju bez poslednjeg pojačanja

Sputnik
Džered Batler, američki košarkaš koji je nedavno postao član Crvene zvezde, još neće moći da nastupi u crveno-belom dresu.

Batler nije dobio neophodne dokumente za registraciju i moraće da propusti utakmicu Evrolige protiv Asvela. Rok za registraciju igrača za naredno kolo evropskog takmičenja je istekao u ponedeljak u 18.00. S obzirom na to da se ove nedelje u Evroligi igra duplo kolo, moguće je da Batler nastupi za Zvezdu u četvrtak protiv Makabija. Zvezda i dalje ima velikih problema sa povređenim igračima, listi odsutnih se pridružio i Džordan Nvora, a od ranije su na njoj
