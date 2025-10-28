Jak uragan Melisa zahvatio Jamajku

Jamajku je već zahvatio veoma snažan uragan Melisa. Reč je o uraganu 5. kategorije sa vetrovima od 285 km/h. Ovo je najjači tropski ciklon ove godine u svetu i najjači uragan u istoriji koji će pogoditi Jamajku.

Glavni udar tek se očekuje i to u noći između pondeljka i utorka. Trenutno se OKO uragana nalazi 200 km jugozapadno od glavnog grada Kingstona. Jamajka je već na udaru jakih vetrova, obilnih kiša i veoma visokih talasa. U narednih 36 sati veći deo ostrva biće na udaru uraganskih vetrova, na jugu i na zapadu i do 240 km/h, uz razorne posledice. Središte uragana proći će preko jugozapada, zapada i severa Jamajke. Razrorni vetrovi rušiće sve pred sobom. Očekuje se da