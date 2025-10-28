Jak uragan Melisa zahvatio Jamajku

Vesti online pre 1 sat  |  Telegraf.rs, Vesti online (J.
Jak uragan Melisa zahvatio Jamajku

Jamajku je već zahvatio veoma snažan uragan Melisa. Reč je o uraganu 5. kategorije sa vetrovima od 285 km/h. Ovo je najjači tropski ciklon ove godine u svetu i najjači uragan u istoriji koji će pogoditi Jamajku.

Glavni udar tek se očekuje i to u noći između pondeljka i utorka. Trenutno se OKO uragana nalazi 200 km jugozapadno od glavnog grada Kingstona. Jamajka je već na udaru jakih vetrova, obilnih kiša i veoma visokih talasa. U narednih 36 sati veći deo ostrva biće na udaru uraganskih vetrova, na jugu i na zapadu i do 240 km/h, uz razorne posledice. Središte uragana proći će preko jugozapada, zapada i severa Jamajke. Razrorni vetrovi rušiće sve pred sobom. Očekuje se da
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Uragan Melisa preti Jamajci: Tri osobe poginule u pripremama za oluju

Uragan Melisa preti Jamajci: Tri osobe poginule u pripremama za oluju

Euronews pre 25 minuta
Najjača oluja na svetu udara; Očekuju se apokaliptične scene, a upravo je stigla najgora vest FOTO/VIDEO

Najjača oluja na svetu udara; Očekuju se apokaliptične scene, a upravo je stigla najgora vest FOTO/VIDEO

B92 pre 31 minuta
„Molite se“: Sprema se udar „oluje veka“ na Jamajku

„Molite se“: Sprema se udar „oluje veka“ na Jamajku

Nedeljnik pre 1 sat
Lovci na oluje uleteli u oko uragana Melisa i prikazali neverovatnu moć prirode (VIDEO)

Lovci na oluje uleteli u oko uragana Melisa i prikazali neverovatnu moć prirode (VIDEO)

N1 Info pre 56 minuta
Evo kako izgleda unutar uragana Melisa Hrabri lovci na oluje snimili zapanjujuće, ali i zastrašujuće prizore (video, foto)

Evo kako izgleda unutar uragana Melisa Hrabri lovci na oluje snimili zapanjujuće, ali i zastrašujuće prizore (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Turisti se mole za svoje živote dok najjača oluja na svetu u godini ide prema ostrvu: Uplašeni smo, jezivo je!

Turisti se mole za svoje živote dok najjača oluja na svetu u godini ide prema ostrvu: Uplašeni smo, jezivo je!

Telegraf pre 1 sat
Najjači uragan u istoriji Jamajke sa vetrovima od 285 km/h! Milioni ugroženi: Na udaru već sutra i Kuba

Najjači uragan u istoriji Jamajke sa vetrovima od 285 km/h! Milioni ugroženi: Na udaru već sutra i Kuba

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UraganKubavestisvetjamajka

Svet, najnovije vesti »

Planeta uspeva da smanji zagađenje, ali ne „dovoljno brzo“, poziv na novi pristup

Planeta uspeva da smanji zagađenje, ali ne „dovoljno brzo“, poziv na novi pristup

Forbes pre 16 minuta
Sraman skup o Jasenovcu održan u Hrvatskom saboru: Učesnici tvrde da nije bio logor smrti, nego radni logor

Sraman skup o Jasenovcu održan u Hrvatskom saboru: Učesnici tvrde da nije bio logor smrti, nego radni logor

Nova pre 26 minuta
O čemu su razgovarali Lavrov i „lider bosanskih Srba“ Dodik?

O čemu su razgovarali Lavrov i „lider bosanskih Srba“ Dodik?

Danas pre 6 minuta
Rusija pokazala nuklearnu moć: „Burevesnik“ izaziva strah i pažnju Zapada

Rusija pokazala nuklearnu moć: „Burevesnik“ izaziva strah i pažnju Zapada

Sputnik pre 5 minuta
(Foto) autobus pun putnika visio nad provalijom: Drama u komšiluku:Vozač pokušao da izbegne nesreću s kamionom

(Foto) autobus pun putnika visio nad provalijom: Drama u komšiluku:Vozač pokušao da izbegne nesreću s kamionom

Blic pre 30 minuta