Strane trupe u Ukrajini

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik (A. S.)
Strane trupe u Ukrajini

Podaci ruske Spoljne obaveštajne službe, da Francuska namerava da pošalje Legiju stranaca u Ukrajinu su alarmantni, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

– Naša vojska stalno sluša strane jezike na svojim radio-stanicama duž linije razdvajanja. To znači da su stranci tamo. Mi ih eliminišemo – dodao je on. Pres-biro ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) ranije je objavio da, prema informacijama koje je dobio, Makron sanja o vojnoj intervenciji u Ukrajini. Na osnovu njegovih instrukcija, francuski Generalštab se sprema da pošalje tamo kontingent od 2.000 vojnika i oficira, napomenuo je SVR.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Moskva: Strani vojnici su već u Ukrajini - ruska vojska ih eliminiše

Moskva: Strani vojnici su već u Ukrajini - ruska vojska ih eliminiše

Pravda pre 1 sat
Kremlj objavio: Ubijamo strane plaćenike!

Kremlj objavio: Ubijamo strane plaćenike!

Alo pre 1 sat
Francuska šalje "legiju stranaca" u Ukrajinu! Rusija se hitno oglasila: Spremaju krevete za ranjenike!

Francuska šalje "legiju stranaca" u Ukrajinu! Rusija se hitno oglasila: Spremaju krevete za ranjenike!

Alo pre 1 sat
Moskva: Strani vojnici su već u Ukrajini - ruska vojska ih eliminiše

Moskva: Strani vojnici su već u Ukrajini - ruska vojska ih eliminiše

Sputnik pre 2 sata
Zaharova savetuje Makronu da pošalje vojsku da čuva francuske muzeje

Zaharova savetuje Makronu da pošalje vojsku da čuva francuske muzeje

Vesti online pre 2 sata
Hitno se oglasio Kremlj: Alarmantno je; Eliminišemo ih

Hitno se oglasio Kremlj: Alarmantno je; Eliminišemo ih

B92 pre 2 sata
Peskov: Navodi da Francuska planira da pošalje Legiju stranaca u Ukrajinu alarmantni

Peskov: Navodi da Francuska planira da pošalje Legiju stranaca u Ukrajinu alarmantni

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaLegija stranacaRusijaFrancuskavestisvetRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Jak uragan Melisa zahvatio Jamajku

Jak uragan Melisa zahvatio Jamajku

Vesti online pre 0 minuta
Dvoje studenata uzelo: 180.000 evra na prevaru Koristili rupu u sistemu železničkih kompanija, otkriveni detalji obmane

Dvoje studenata uzelo: 180.000 evra na prevaru Koristili rupu u sistemu železničkih kompanija, otkriveni detalji obmane

Blic pre 0 minuta
Meta AI aplikacija beleži rast od 56 odsto zbog uvođenja Vibes feed opcije

Meta AI aplikacija beleži rast od 56 odsto zbog uvođenja Vibes feed opcije

NIN pre 0 minuta
Horor! Autobus sleteo sa litice visoke 300 metara, stradalo najmanje 16 ljudi Desetine povređenih prevezeni u bolnicu (video)

Horor! Autobus sleteo sa litice visoke 300 metara, stradalo najmanje 16 ljudi Desetine povređenih prevezeni u bolnicu (video)

Alo pre 0 minuta
Otkriven spomenik Amfilohiju u Kolašinu: Bećković poručio - ko do sada nije verovao u čuda, može da počne

Otkriven spomenik Amfilohiju u Kolašinu: Bećković poručio - ko do sada nije verovao u čuda, može da počne

N1 Info pre 24 minuta