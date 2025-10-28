Podaci ruske Spoljne obaveštajne službe, da Francuska namerava da pošalje Legiju stranaca u Ukrajinu su alarmantni, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

– Naša vojska stalno sluša strane jezike na svojim radio-stanicama duž linije razdvajanja. To znači da su stranci tamo. Mi ih eliminišemo – dodao je on. Pres-biro ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) ranije je objavio da, prema informacijama koje je dobio, Makron sanja o vojnoj intervenciji u Ukrajini. Na osnovu njegovih instrukcija, francuski Generalštab se sprema da pošalje tamo kontingent od 2.000 vojnika i oficira, napomenuo je SVR.