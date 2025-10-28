Uragan Melisa stigao do kopna Jamajke, strahuje se da bi mogao da uništi zemlju

Uragan Melisa je stigao do kopna u blizini Nju Houpa na Jamajci kao oluja kategorije pet sa vetrovima od 185 mph, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Jedan od najjačih atlantskih uragana u istoriji mogao bi da uništi ovu ostrvsku zemlju.

Jamajka nikad nije bila pogođena uraganom pete kategorije, a jedna agencija UN opisala je ovaj uragan kao „oluju veka“. Melisa je izazvala sedam smrtnih slučajeva – tri na Jamajci tokom priprema za oluju, tri na Haitiju i jedan u Dominikanskoj Republici. Vetrovima od 185 milja na sat u trenutku udara, Melisa je najjača oluja koja je ikad pogodila ovu zemlju. Melisa je takođe jedna od najjačih uragana koji su ikad stigli do kopna u Atlantskom basenu, izjednačena