Uragan Melisa stigao do kopna Jamajke, strahuje se da bi mogao da uništi zemlju

Vesti online pre 1 sat  |  CNN (P. V.)
Uragan Melisa je stigao do kopna u blizini Nju Houpa na Jamajci kao oluja kategorije pet sa vetrovima od 185 mph, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Jedan od najjačih atlantskih uragana u istoriji mogao bi da uništi ovu ostrvsku zemlju.

Jamajka nikad nije bila pogođena uraganom pete kategorije, a jedna agencija UN opisala je ovaj uragan kao „oluju veka“. Melisa je izazvala sedam smrtnih slučajeva – tri na Jamajci tokom priprema za oluju, tri na Haitiju i jedan u Dominikanskoj Republici. Vetrovima od 185 milja na sat u trenutku udara, Melisa je najjača oluja koja je ikad pogodila ovu zemlju. Melisa je takođe jedna od najjačih uragana koji su ikad stigli do kopna u Atlantskom basenu, izjednačena
Uragan Melisa pogodio Jamajku, oko 200.000 ljudi bez struje

Uragan Melisa pogodio Jamajku, oko 200.000 ljudi bez struje

Danas pre 0 minuta
Belorusija će na svojoj teritoriji rasporediti ruske raketne sisteme „Orešnik“

Belorusija će na svojoj teritoriji rasporediti ruske raketne sisteme „Orešnik“

Danas pre 41 minuta
Veštačka inteligencija izmišlja svaki treći odgovor

Veštačka inteligencija izmišlja svaki treći odgovor

Danas pre 1 sat
Netanjahu naredio izraelskoj vojsci da napadne Pojas Gaze

Netanjahu naredio izraelskoj vojsci da napadne Pojas Gaze

Danas pre 1 sat
Al Džazira: Izraelska vojska izvela seriju vazdušnih napada na grad Gazu; Hamas: Otežan pristup telima talaca, posvećeni smo…

Al Džazira: Izraelska vojska izvela seriju vazdušnih napada na grad Gazu; Hamas: Otežan pristup telima talaca, posvećeni smo sporazumu

RTV pre 6 minuta